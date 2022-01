Covid-19: Bolivia no está en desescalada de contagios y autorizar el Carnaval sería un error, según el Gobierno

Escucha esta nota aquí

El Ministerio de Salud manifestó este jueves que Bolivia aún no ingresó a una desescalada de contagios con Covid-19 y considera un “error” que se autorice la realización de actividades por Carnaval.

Jeyson Auza, titular de ese despacho, enfatizó que hubo una disminución de casos positivos en las dos últimas semanas, pero que eso no significa que se vuelvan a descuidar las medidas de bioseguridad.

“No estamos en una desescalada, hay que ser muy claros en eso. Tenemos una semana epidemiológica en la que hubo una disminución del 21 por ciento de casos, eso no significa desescalada. Cuando esto se mantenga por más de tres semanas, nosotros estaremos hablando de una desescalada, antes no”, afirmó en conferencia de prensa.

En las últimas horas se confirmó la realización del Carnaval de Oruro, mientras que, en otras regiones, como Santa Cruz, se evalúa permitir la festividad, ante la disminución de personas infectadas con la enfermedad.

“No, la disminución de casos no garantiza ninguna realización de otra actividad (Carnaval). Ese es el error que cometemos, no puede ser que cuando en Santa Cruz ya tenemos dos semanas consecutivas de disminución, ya se estén anunciando precarnavaleras, no podemos disminuir las medidas de bioseguridad”, reprochó.

Enfatizó que la reducción de contagios “es un elemento que da esperanza, pero no puede ser interpretado como una desescalada franca o que la pandemia esté terminando”, señalando que cada municipio o gobernación deberá ser responsable de las decisiones que asuma.

“Haber atravesado el pico más alto de la pandemia con la tasa más baja, eso es esperanzador (…) Son decisiones que se asumen en el marco de la autonomía, pero nosotros vamos a seguir en la aplicación de medidas de bioseguridad”, complementó.

