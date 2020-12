Covid-19 golpea a políticos bolivianos y llega al Senado

Escucha esta nota aquí

El ex secretario de Gobierno de la Gobernación de Santa Cruz, Vladimir Peña, lanzó la alerta y dijo que se encuentra aislado porque le confirmaron que tiene coronavirus. Fue el primer político que se conoció como caso positivo en este rebrote de la enfermedad, luego siguieron otros dirigentes.



Esta tarde se conoció que la enfermedad ya tocó a la Cámara de Senadores donde dos legisladoras están aisladas.





“Después que dos amigos con los que tuve contactos dieran positivo a #COVID19, ayer por la tarde me hice la prueba PCR. Esta mañana me han confirmado que tengo el virus. Estoy aislado y recibiendo tratamiento”, publicó el exfuncionario de la Gobernación cruceña en su cuenta personal de Twitter.





Horas después, el ex diputado, Tomás Monasterio, también confirmó que está a la espera del resultado de la prueba Covid-19 a la que se sometió porque tuvo contacto con personas que ya enfermaron. Es el segundo político cruceño que se encuentra aislado por esta pandemia.





“Este año ha sido difícil, pero lograremos salir adelante como siempre lo hemos hecho. ¡Nunca nos vamos a rendir!”, publicó el dirigente político en su cuenta en redes sociales este miércoles en la tarde.





Surgieron otros cuatro nombres de políticos cruceños que estarían con Covid-19, sin embargo, EL DEBER no pudo constatar si esa información era evidente. Hasta este martes, el número de contagios en Santa Cruz llegó a 48.438 personas y es el departamento que más casos diarios registra en el país.





Senado y coronavirus







Pero también se conoció que el Covid-19 llegó al Senado y de acuerdo con los informes, fueron dos senadoras las que dieron positivo en las pruebas a las que se sometieron. Una de ellas es la senadora por Oruro, María Rocha, quien confirmó que se encuentra hospitalizada por esta causa.





“Sí, di positivo y sé complicó con deshidratación severa. No sé dónde pude contagiarme y con esta experiencia, estar aislada y lejos de la familia me encuentro en la obligación de pedir a todos los familiares, amigos y en general a todos los ciudadanos que no bajen la guardia, que sigan con las medidas preventivas”, escribió en un mensaje la senadora Rocha.





La senadora orureña exhortó a la ciudadanía a tomar las previsiones para evitar dolor en las familias. “Uso de barbijo, lavado de manos y distanciamiento. Pedirle a nuestro Señor que bendiga a Bolivia y no permita más dolor en las familias de nuestra amada patria”, señala la segunda parte de su mensaje.





El rebrote de la enfermedad ya llegó a la clase política del país. El senador, Fernando Dehne, informó que existe otra senadora de Potosí que también está enferma y que mantiene los protocolos de seguridad.





“La bancada de Oruro pidió al presidente del Senado (Andrónico Rodríguez) que se tomen medidas frente a estos dos hechos, pero no fuimos escuchados, existe peligro para los senadores que llegan del interior”, dijo el legislador.





Recordó que este miércoles se inició el receso parlamentario que se prolongará hasta el 6 de enero de 2021. Dehne dijo que ellos, como bancada de CC, insistirán que las mismas sean de manera virtual, por lo menos hasta que pase el rebrote de la enfermedad.





La otra alternativa es utilizar las instalaciones del nuevo edificio donde existe más espacio y se pueden tomar medidas para los 36 senadores que asisten a las sesiones entre el martes y jueves de cada semana.





En la última sesión de Asamblea, que reúne a los 166 legisladores, se pudo observar que muchos no tenían el barbijo puesto y por el tamaño del hemiciclo, era imposible el distanciamiento social que exigen las autoridades de salud.