Covid-19: Sedes de La Paz advierte que suspensión de restricciones romperá los protocolos de bioseguridad

Ramiro Narváez, director del Sedes de La Paz, afirmó este viernes que la suspensión de las restricciones por la pandemia del Covid-19 ocasionará que se rompan todos los protocolos de bioseguridad.

Reiteró la necesidad de una reunión con autoridades del Ministerio de Salud para establecer líneas de coordinación y recalcó que no se debe permitir que se reanuden las actividades nocturnas, menos el consumo de bebidas alcohólicas.

“No vamos a dar el brazo a torcer, hay que ser muy estrictos con los protocolos, hay temas que se pueden flexibilizar y otros que no, como las actividades nocturnas, fiestas y bebidas alcohólicas, porque eso distorsiona cualquier protocolo que se pueda disponer”, dijo.

Explicó que el departamento se encuentra en una fase de desescalada, porque existe una disminución permanente de casos. Sostuvo que eso solo se mantendrá dependiendo del comportamiento de la población.

“A veces las cifras no lo son todo, sino la interpretación. No hay características de brote, la gente debe entender que el comportamiento es fundamental (…) No hay que preocuparse, hay que ocuparse, para eso tenemos que controlar el sistema y por el otro lado el comportamiento de la población”, afirmó Narváez.