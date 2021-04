Covid-19: tercera oleada duplica contagios y ataca también a la población joven

Escucha esta nota aquí

La tercera oleada de coronavirus golpea al país con más contagios, cuadros que se complican en poco tiempo y ataca también a la población joven e incluso a niños. Todo apunta a que la causante de este cambio en el perfil epidemiológico y en el comportamiento de la pandemia se debe a la presencia de la variante brasileña P1, que se ha presentado con similares características en Brasil.



Beni y Pando ya han sentido el golpe de este tercer tsunami del coronavirus, mientras que Santa Cruz y La Paz empiezan a sentir los primeros coletazos con el incremento de casos y la saturación de las terapia intensivas. Todo esto se da cuando se conoce que estudios de secuenciación genómica realizados por Universidad Mayor de San Andrés (UMSA) confirman que la cepa brasileña circula desde marzo de este año en Santa Cruz, Pando y Beni y desde abril en Oruro.



En Santa Cruz, el director del Servicio Departamental de Salud (Sedes), Marcelo Ríos, alertó que el número de casos registrados en los primeros cuatro meses de este año, que hasta el 22 de abril suman 54.083, superó a los registrados en los diez meses de 2020, cuando hubo 52.811, lo que según la autoridad demuestra que se ha acelerado la velocidad del contagio y estamos en escalada de casos.



Médicos que trabajan en la primera línea desde las terapias intensivas perciben un aumento de los casos graves, también en pacientes jóvenes.



Juan Pablo Jauregui, subdirector hospital central Caja Petrolera de Salud (CPS) de Santa Cruz, informó que desde los primeros días de abril los espacios en las Unidades de Terapia Intensiva se mantuvieron llenas. “Hemos tenido que aumentar camas. Desde que empezó la pandemia teníamos 16 camas, subimos a 20 y luego completamos a 24”, dijo Jauregui.



Indicó que les preocupa esta nueva variante porque han tenido pacientes que llegan con tres días de evolución ya con compromiso pulmonar severo. “Al principio no sabíamos a qué nos enfrentábamos, ahora ya sabemos, ya estamos adaptados. Las 24 camas tienen respiradores”, manifestó.



Hasta hace dos meses, del 100% de pacientes, un 90% eran mayores de 60 años. Ahora, del total de pacientes, 70% son mayores de 60 y 30% menores de 50 años, remarcó el especialista.



“He repetido que cuando uno enferma de Covid-19 entra al juego de la ruleta rusa porque no sabe cómo le irá, obviamente hasta hace un mes los afectados eran los mayores, pero ahora, con este intercambio de cepas, porque todos los países van a terminar formando su cepa. La gente está empezando a caer gravemente y entre ellos hay pacientes jóvenes, es algo muy notorio”, dijo Jáuregui.



Por su parte, Mauricio Martínez, de la Unidad de Terapia Intensiva Covid-19 de la Caja Nacional de Salud, dijo que hay días en que las 30 camas que disponen llegan a coparse. Agregó que la nueva variante es más agresiva en el sentido de lastimar más pronto los pulmones, pero eso no significa que sea más letal. “Sí es agresiva porque daña más rápido los pulmones, pero hemos recuperado (a pacientes). Esto ya puede ser comunitario. El tratamiento viene a ser el mismo”, dijo.



Beni



El director del Servicio Departamental de Salud de Beni, Erick Vallejos, señala que en esta oleada la más afectada es la población económicamente activa, es decir, población joven, lo que también está marcando con la nueva variante. En este año se registraron defunciones en niños y se cree que estuvo relacionado con la cepa brasileña.



Con la nueva cepa también se han dado incremento de casos de una media que se tenía entre cinco y 15 casos día, en la última semana epidemiológica subió a 50 casos día en Riberalta y a 30 casos día en Guayaramerín, lo que ha elevado a más de 200 casos por semana en este último y más 300 casos en el primero.



De acuerdo al seguimiento que han hecho a pacientes contagiados con la nueva variante del virus muestran que los síntomas son similares, pero destacan que el tiempo de evolución de la enfermedad es mucho más rápido y las complicaciones los ha llevado de inmediato a buscar ayuda en los hospitales, porque la dificultad respiratoria se siente desde el principio.



Pando



Por su parte, el director del Comité de Operaciones de Emergencia (COE) de Cobija, Juan de Dios Rodríguez, indicó que la tercera oleada en esa región ha estado marcada por un contagio que se propaga rápidamente y casos que complican rápido. “El contagio es más veloz y los pacientes se complican más rápido, en 72 horas tienen casi el 80% de los pulmones comprometidos, a diferencia en las anteriores olas cuando veíamos que los pacientes se complicaban después de los 14 días”, dijo.



En esto coincide el director del centro de salud Mapajo de Cobija, Ryder Burgos, quien indicó que acuerdo con lo que se ha visto en la capital pandina el periodo de incubación de la enfermedad es corto a diferencia de la primera ola de contagios, cuando los pacientes tenían como siete u ocho días de evolución sin compromiso pulmonar. “Hemos visto pacientes que al segundo y tercer día ya están con compromiso pulmonar, en una fase de la enfermedad próxima ya a desarrollar cuadros bronco neumónicos o cuadros neumónicos graves”, manifestó Burgos.



Las autoridades de Pando creen que el golpe de la tercera oleada en esa región ya está pasando, porque a finales de marzo los informes epidemiológicos reportaban hasta más de 100 casos, el doble de febrero. Ahora nuevamente se nota un descenso.







La Paz



En cuanto a la situación epidemiológica de La Paz, el Jefe de la Unidad de Epidemiología e Investigación del Sedes, Mayber Aparicio, informó que el departamento se encuentra en una escalada de contagios de Covid-19, lo que podría significar el ingreso a una tercera ola ,“lo que podrá ser determinado en un par de semanas, de acuerdo al comportamiento epidemiológico que se tenga”, señaló.



“Estamos en una escalada de contagios de Covid-19. Podría ser el inicio de una tercera ola, como también podría ser una continuidad de contagios sostenidos de la segunda ola”, afirmo el jefe de Epidemiología del Sedes.



Según el reporte que presentó el jefe de Epidemiología, la semana pasada el departamento paceño concluyó con una tasa de ataque del 1, 4%, lo que significa un incremento del 4,2% con respeto a la semana anterior.





Lea también Mundo Investigadora española advierte de daños neurológicos a causa del Covid-19 Sonia Villapol dijo que fue un shock cuando vio, mediante estudios científicos, que el coronavirus iba a suponer un problema neurológico en los seres humanos