Cox afirma que incomodó a personas del Gobierno y espera que no ganen quienes buscan dividir al MAS

Escucha esta nota aquí

Nelson Cox, exviceministro de Régimen Interior, admitió este martes que muchas de sus acciones incomodaron a personas dentro del propio Gobierno como en la oposición. Espera que las fuerzas que buscan dividir al MAS no se impongan en esta pugna interna por el poder.

En entrevista con ‘Influyentes’ de EL DEBER Radio, la exautoridad se puso bajo la línea de Luis Arce y Evo Morales, y rechazó que el ministro Eduardo Del Castillo dijera que no conocía sobre la contratación de Augusto Villarroel, abogado vinculado a Arturo Murillo, cuando antes de la incorporación se informó ese aspecto.

“El ministro mantuvo esa versión, que es falsa. Cuando yo solicité la incorporación le manifesté que él era un testigo, pero no era abogado (de Murillo). Se hace una revisión exhaustiva del perfil, antecedentes, el manejo de sus redes, vinculaciones, había la certeza que no era el abogado, ayer el ministro dice que desconocía, eso es falaz”, explicó el extitular.

Cox considera que dicha vinculación fue utilizada para afectar su imagen y confirmó que algunas voces dentro de las organizaciones sociales del Pacto de Unidad llegaron a mencionar su nombre como sustituto de Del Castillo, fuertemente cuestionado por dirigentes campesinos.

La entrevista:





“Lo único que han podido encontrarme para afectarme es esa vinculación, yo estoy tranquilo, no pudieron encontrarme algo que desmerezca mi trabajo, yo he incomodado a muchas personas tanto del Gobierno como de la oposición en relación a las investigaciones de los hechos de 2019 y 2020”, dijo el también excandidato a la Alcaldía de Cochabamba.

Sostuvo que “hay muchos intereses de por medio” y que existen autoridades dentro del Gobierno que permiten que la “impunidad” siga “campeante”, porque “cuando uno mueve el avispero se molestan muchas personas”.

“Lo que se ha vivido en 2019 es la toma del poder por la fuerza, hay personas implicadas que deben rendir cuentas, yo he exigido que el tema del golpe de Estado avance, no me explico porque no se lo cita al gobernador Fernando Camacho, hay muchos intereses, hay otras participaciones con financiamiento, hay personas involucradas que están por detrás, son hechos que incomodan, no me explico porque no existe la acción necesaria para que se esclarezcan esos casos, generando escenarios de impunidad”, concluyó.

Lea también Bolivia El gabinete está dividido entre los seguidores de Arce, Evo y Choquehuanca El equipo político y económico es dominado por personas cercanas al jefe de Estado. El vicepresidente tiene a su gente en el gabinete social. Morales cuenta con representación en el Ministerio de Defensa y cuotas en el servicio exterior