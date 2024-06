Crece el temor de que no haya elecciones en 2025

Con la probable postergación sin fecha de las elecciones judiciales y la continuidad de los magistrados del Órgano Judicial y del Tribunal Constitucional, que permanecen sus cargos más de seis meses tras que terminó su mandato constitucional, crece el temor de que las elecciones generales de 2025 también se suspendan.



“Tengo mis serias dudas de que se realicen las elecciones en 2025 porque Lucho (Luis) Arce está pretendiendo y buscando mantener a los magistrados auto prorrogados que seguramente algo se van a inventar el 2025 y van a decir que no hay las condiciones para realizar las elecciones judiciales y Lucho Arce se va auto prorrogar”, afirmó el diputado Héctor Arce a EL DEBER.



El mandato presidencial de Luis Arce y de David Choquehuanca culmina el 8 de noviembre de 2025, después de haber gobernado el país por cinco años, por lo que se prevé que al año se realicen unas nuevas elecciones generales para la gestión 2025 – 2030.



No obstante, el escenario es incierto y crítico con la no realización de las elecciones judiciales, proceso que está entrampado y sin norte en la Asamblea Legislativa. Hasta el propio TSE, puso en duda que este año se realice ese proceso electoral.



“No sabemos si realmente, y hay que decirlo, si vamos a llegar a tiempo, si vamos a poder hacer las elecciones. Si van a haber elecciones (judiciales). No lo podemos asegurar, pero nuestra obligación es trabajar ya preparar todo, partiendo del supuesto de que sí va a haber elecciones”, dijo el presidente del TSE, Óscar Hassenteufel.



“Es altamente peligroso lo que está pasando en el país”, alertó el diputado Arce, en alusión a dos escenarios que reflejan un descontento creciente en varios sectores de la sociedad: uno es contra la gestión de Arce y la ausencia de dólares.



El otro escenario es político y se centra en la pelea del MAS que hay entre evistas y arcistas, dos bloques aparentemente irreconciliables.