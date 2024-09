Crece la polémica por las declaraciones del ministro Del Castillo contra la diputada Nayar

En horas de la mañana, Del Castillo dijo que la población boliviana no aumentó lo suficiente, o como se esperaba, porque la gente de su generación ya tiene otras prioridades y ha decidido no tener relaciones formales, no casarse y tener menos hijos que otras generaciones del pasado.



“La gente que, precisamente, está reclamando en las calles, la diputada Luisa Nayar, por ejemplo, que dice: ‘no hemos crecido’, no tiene ningún hijo; la gente de nuestra generación, ya decidió tener cada vez menos hijos dentro del territorio nacional y son elementos preocupantes”, agregó Del Castillo en una conferencia de prensa.