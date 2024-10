Crece la tensión en el Trópico Cochabambino: Evo denuncia atentado y Arce instruye investigar

A través de su cuenta en X, el mandatario publicó que “el ejercicio de cualquier práctica violenta en la política debe ser condenada y esclarecida. No es con la búsqueda de muertos que se resuelv en los problemas ni con especulaciones tendenciosas. Por eso, ante la denuncia del expresidente Evo Morales de un presunto atentado contra su vida , he instruido una inmediata y minuciosa investigación, para esclarecer este hecho”.

El expresidente dijo que fue un momento de alta tensión, pero que lograron escapar con otro vehículo de la balacera: “Llegamos al segundo vehículo, pero el chofer venía herido , con un disparo en la cabeza y otro en el brazo. Afortunadamente, a mí no me alcanzó ninguno”, manifestó. El expresidente pidió a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) visitar el país de manera urgente. “Pido que se active el Artículo 41 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos por el riesgo al derecho a la vida y que se haga una visita de trabajo con carácter de urgencia a nuestro país”, afirmó.

El exministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana, hizo un llamado a los movimientos sociales para que protejan a Evo, afirmando que “Bolivia ya no es segura para él”. Asimismo, adelantó que se buscará la forma de sacarlo del país.

La tensión en Chapare

“No jueguen con el pueblo, esto no vamos a perdonar, no se va a quedar así, queremos la cabeza de los sicarios, matar a Evo Morales no es la solución”, dijo uno de los movilizados a radio Kawsachun Coca.