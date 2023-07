Créditos de $us 202 millones del BID y otros € 12 millones de un fondo italiano quedan en suspenso

El oficialismo reivindica la aprobación del crédito “5705/0C-BC para el Programa de Apoyo a la Preinversión para el Desarrollo II” financiado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID); mientras que los opositores afirman que el mismo fue rechazado y por tanto, ya no podrá ser considerado de nuevo en esta legislatura.

La Cámara de Diputados tenía en su agenda la discusión de tres proyectos de ley, de tres créditos internacionales: del BID por $us 52 millones y quedó frustrado; un segundo préstamo por $us 150 millones, también del BID; y un tercero de la italiana Cassa Depositio Prestiti SPA, por un monto de € 12 millones. Sólo trataron el primer proyecto de ley, el mismo que no fue aprobado en su estación detalle.