Creemos denuncia que activista impulsó 300 abortos en la cuarentena

El diputado de Creemos Erwin Bazán denunció a un conocido activista, de nombre D. M., de atentar contra los derechos humanos al promocionar la práctica del aborto en Bolivia. El legislador denunció que esta persona, que también es estudiante de Trabajo Social, hace apología del aborto, pese a que en Bolivia esta práctica está tipificada como delito.

"Si quieren saber cómo abortar con medicamentos, llámenme", escribió el activista, agregando que sabe cómo usar los medicamentos para detener un embarazo de forma voluntaria "En cuarentena hemos atendido a más de 300 mujeres que sus abortos han salido exitosos", complementó en su declaración vertida en un debate en redes sociales.

"Esta persona está dando a conocer que él con su organización durante la cuarentena habrían asesorado y participado en la comisión de 300 abortos exitosos durante el periodo de cuarentena", denunció Bazán al señalar que esto es contrario a lo establecido en el Código Penal, que establece esta práctica como un delito.

El legislador pidió al Ministerio Público que actúe de oficio, ya que su acto delictivo demostraría que es un delincuente confeso y que detrás de él estarían farmacias, centros de salud y otros entes que conformarían una red que promociona el aborto.





"No se trata de antipatía o simpatía. Se trata de cumplir la ley y este sujeto habla con toda normalidad de 300 abortos. Si el Ministerio Público no actúa de oficio, personalmente voy a iniciar una demanda penal. No es posible que se esté campeando y esté haciendo apología del delito", sentenció Bazán.

El diputado considera que se debe investigar a esta persona por asociación delictuosa, atentado contra la salud pública y otros delitos.