Creemos no logra validar ley sobre las atribuciones del vicegobernador

En una polémica y extensa sesión, la Asamblea Legislativa Departamental (ALD) no logró validar el proyecto de Ley Departamental de Organización del Ejecutivo Departamental, que ajustaba las atribuciones de las autoridades del Ejecutivo, en especial del gobernador Luis Fernando Camacho y del vicegobernador Mario Aguilera, quien dio a conocer algunas observaciones sobre el proyecto en una carta enviada al Legislativo.

Con 13 votos en contra, en su mayoría de la bancada del Movimiento Al Socialismo (MAS), la abstención de los asambleístas de los pueblos indígenas, y solamente 11 votos a favor de la bancada de Creemos, el proyecto de ley no logró ser aprobado por el legislativo departamental.

Las observaciones que hizo Aguilera, en una carta que fue leída por el asambleísta del MAS Dilfe Rentería, dicen que los artículos 11 y 13 del proyecto no tienen relación con el Estatuto Autonómico Departamental.

“Lamentablemente, uno de los cambios tiene que ver con la descripción de las atribuciones del vicegobernador del departamento, algo que no me fue informado y se me ocultó en reunión de gabinete celebrada el 30 de noviembre del presente año”, dice parte del documento enviado por Aguilera, que ayer se encontraba en el velorio de su madre.