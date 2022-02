Creemos pide directorio ampliado del Comité pro Santa Cruz para defender a Calvo

Escucha esta nota aquí

La audiencia cautelar que se realiza en Santa Cruz en contra del presidente del Comité Cívico, Rómulo Calvo, llamó a la alarma a la bancada de Creemos, cuyo jefe, Erwin Bazán, exhortó a la dirigencia cívica para que convoque a un directorio ampliado y luego a la Asamblea de la Cruceñidad para defender al presidente del ente cívico.





“Nuestra respuesta debe ser muy firme, pido al Comité pro Santa Cruz que convoque de inmediato a una reunión de directorio ampliada y a la brevedad posible se debe convocar a una Asamblea de la Cruceñidad para determinar medidas de hecho, porque no se puede permitir, esto no es por una persona en particular, es por un presidente de la institución más representativa que tienen los cruceños”, dijo el diputado Bazán.





Rómulo Calvo asiste a una audiencia cautelar en un proceso que se inició en 2021 por denuncia del diputado Hernán Hinojosa (MAS) quien acusó a Calvo por ejercicio ilegal de la profesión y cobro de salarios sin asistir a su fuente laboral. El 2 de febrero, la Fiscalía imputó al líder cívico por los delitos de incumplimiento de deberes y ejercicio indebido de la profesión.





“Una aprehensión sea preventiva o de cualquier otro tipo contra un presidente cívico es una afrenta directa a Santa Cruz, así nomás; el juez Primo Flores, en claro servilismo al MAS está cometiendo una afrenta a Santa Cruz”, lanzó el legislador opositor.





Desde su perspectiva, los derechos de Calvo fueron violentados sistemáticamente desde que aceptaron a denuncia y antes de la audiencia cautelar, el juez lo dejó en indefensión porque retiró al abogado patrocinante y tampoco le permiten elegir a un abogado de su confianza, denunció Bazán.





Dijo que los legisladores de Creemos, principalmente, estarán pendientes de lo que suceda en los tribunales cruceños y pidieron que el Relator de NNUU, Diego García-Sayán sea testigo directo de cómo el MAS tiene injerencia directa sobre la justicia y decide lo que el juez debe fallar sin tomar en cuenta el Estado de derecho que debe regir en el país.





Lea también Santa Cruz Audiencia de Rómulo Calvo se instala en medio de protestas y amagues de enfrentamientos (VEA EL VIDEO) Ciudadanos que respaldan al líder cívico se enfrentaron con policías y grupos afines al MAS, que intentaron desbloquear el ingreso al garaje del Palacio de Justicia