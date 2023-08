Creemos propone que el TSE organice las judiciales en 60 días

A 13 días del plazo que dio el Tribunal Supremo Electoral, aún no hay consenso para aprobar un proyecto de ley por dos tercios de la Asamblea Legislativa para la Ley de Preselección de Candidatos. Ante eso, la agrupación Creemos envió un proyecto de ley en el que se reducen los plazos para esa ley y para la organización de los comicios.



El proyecto de ley sugerido ahora pone en marcha dos opciones para adelantar todo el proceso electoral.



Primero, la postulación y preselección de postulantes, tendrá una duración de hasta 60 días calendario, en la Asamblea Legislativa



Segundo, la organización y realización de la votación popular, con una duración de hasta sesenta (60) días calendario. Lo cual implica 120 días.



Por lo tanto, advierte que “el Tribunal Supremo Electoral deberá adecuar la convocatoria, el calendario electoral y los procesos administrativos necesarios a los alcances y plazos establecidos en la presente Ley”.



El vicepresidente del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Francisco Vargas, sostuvo que la Asamblea debe enviar hasta el 4 de septiembre las listas finales de los candidatos preseleccionados para que las elecciones judiciales se ejecuten el 3 de diciembre, que sería el último plazo.



Pero de la forma que sugiere Creemos, la Asamblea se tomaría los meses de septiembre y octubre para la preselección de postulantes; Mientras que el proyecto de ley impone noviembre y diciembre para la organización de los comicios al órgano electoral.



Hace dos semanas, Comunidad Ciudadana planteó la reducción del tiempo de la preselección en base a la estrategia de eliminar la fase de evaluación y que todos los candidatos que se presenten pasen a la papeleta.



Desde el Gobierno, el ministro de Justicia, Iván Lima, señaló que es inviable ese mecanismo por la cantidad de candidatos y lo incómodo que sería para el votante elegir entre cientos de postulantes.



“La división interna está perjudicando (la realización) de las Elecciones Judiciales”, expresó ayer el presidente de la Bancada Nacional de Creemos, Leonardo Ayala. “Cada vez es menos inviable por la actitud del MAS que no llama al diálogo. Nosotros estamos predispuestos a construir diálogo y consenso para las Elecciones Judiciales”, dijo el diputado y agregó que el masismo no tiene voluntad política para concertar.