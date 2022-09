Creemos sostiene que no se puede posesionar a Callisaya porque se presentó un memorial de reconsideración

La bancada de Creemos informó este martes que no se puede posesionar al nuevo Defensor del Pueblo, Francisco Callisaya , hasta que no se resuelva el memorial de reconsideración que presentaron ante la Presidencia de la Asamblea Legislativa Plurinacional(ALP).

La senadora Centa Rek recordó que, en la sesión del viernes, con gran ausentismo de la oposición, no se pidió la reconsideración de los temas tratados, entre ellos la “ilegítima” elección del nuevo representante.

“Puesto que ya existen dos pedidos de reconsideración por el nombramiento del Defensor del Pueblo, que son pasos previos a otros recursos que generáramos; hasta que este tema no sea tratado en Asamblea Legislativa no se puede proceder a la posesión del Defensor del Pueblo. Este es un nuevo atropello del MAS que está cometiendo como lo que acostumbra a hacer. Esperamos que se exija que esta posesión no tenga lugar porque es ilegal”, señaló Rek.