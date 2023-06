Crimen de Porongo cumple un año y ven señales de protección al narco

Está acusado de asesinato y u n año después aún no hay cargos por narcotráfico. De hecho, la Fiscalía solicitó 30 años de prisión para Misael Nallar, el principal acusado del crimen de Porongo, donde fueron ejecutados dos sargentos y un voluntario de la Policía. El hecho, ocurrido el 21 de junio de 2022, conmocionó al país.

Además, durante la investigación se develó que Nallar posee bienes inmuebles que no pudo justificar en relación a los ingresos que pudo acreditar durante las pesquisas. Por ejemplo, se le incautó una hacienda con 450 cabezas de ganado y animales silvestres, 30 motorizados Teryx para deportes extremos y 27 vehículos de alta gama en su poder.

Luego del asesinato de los efectivos policiales, el sindicado se cortó la barba y el cabello con el fin de huir; se trasladó en su avioneta particular hasta San Joaquín, departamento de Beni, pero posteriormente se entregó voluntariamente a la Policía.

De hecho, l as primeras pesquisas se realizaron al margen de las herramientas establecidas en la Ley 913 , de Lucha contra el Tráfico Ilícito de Sustancias Controladas.

Como el caso no se investigó bajo la sospecha de narcotráfico, “n o se activaron las intervenciones de las comunicaciones ni agentes encubiertos ni el colaborador eficaz ” que establece la Ley 913, una norma que forma parte de los acuerdos que el país suscribió, por ejemplo, con la Unión Europea (UE), apuntó el agente.

“Al narcotraficante hay que quitarle cualquier posibilidad de monetización para que no pueda, con ese dinero, corromper a jueces, fiscales ni políticos. No se lo hizo ni se previno. Además, la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF) debería averiguar hasta el cuarto grado, de manera ascendente y descendente de todos los movimientos económicos de Nallar para saber con qué dinero puede corromper a las autoridades”, complementó y remarcó que no se buscó la cooperación internacional para neutralizar a la organización criminal que estaría detrás de Nallar con apoyo logístico y de las armas que se usaron.