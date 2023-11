Criminóloga analiza detalles de la entrevista a Marset: "Parece que Marset tiene temas específicos con Del Castillo"

"Él (Sebastián Marset) disfruta ponerse al nivel de las autoridades, no habla con seriedad cuando se refiere a estas personas y parece que tuviera temas específicos con (Eduardo) del Castillo (ministro de Gobierno de Bolivia)" , opina Gabriela Reyes, criminóloga en una entrevista en el programa "Influyentes", de EL DEBER Radio, al hacer un análisis a la entrevista hecha por un canal de Tv de Uruguay al narcotraficante prófugo.

Para Reyes, Sebastián Marset "habla de muchas cosas vinculadas a él y el ministro boliviano, tema que se debería investigar. "Por ese cruce de palabras y pelea mediática, me atrevería a decir que no es un primer encuentro, la pregunta es por qué hay tanta pelea", dice la experta.