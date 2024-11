Crisis en CC: desertan diputados denunciando dedazo y Barrientos pide pruebas

“He tomado la decisión de no ser parte más, de Comunidad Ciudadana. Les deseo, como siempre, éxitos en su camino; lamentablemente, yo no puedo caminar en veredas intermedias ”, señala el post que publicó Arizaga.

“Desde el profundo respeto que le tengo (a Pablo Arizaga), mi obligación es desmentir categóricamente esa acusación grosera y sin fundamento . He sido jefa de bancada en dos gestiones y soy miembro de la Dirección Nacional de CC. Puedo afirmar con total seguridad que jamás Carlos Mesa ha negociado ni se ha sentado a hablar con una sola persona del MAS”, fue la respuesta que publicó la senadora Andrea Barrientos. “Mi amigo Pablo ha amanecido mal”, tituló su respuesta.

Pero el mensaje de Arizaga no fue el único. La diputada titular de la circunscripción 2 de Sucre, Lily Fernández publicó un mensaje en su cuenta personal y comunicó que también se alejaba de CC y denunció dedazos.

“Ojala hubiese existido espacios de dialogo interno en CC, no fue así, doy todo mi apoyo al Dip. Pablo Arizaga, en la decisión que asumió, ya que de forma clara en CC ya no existía desde hace mucho tiempo democracia, designaciones a dedo y lo peor decisiones equivocadas por los que manejan CC, como Chuquisaqueños nos ninguniaron”, escribió la diputada.

El sábado, fue Mariela Baldivieso quien comunicó públicamente su decisión de alejarse de CC. “Al fin me podré quitar las cadenas que no me dejaban avanzar en el ámbito político, al fin podré descargar toda la impotencia que vengo sintiendo durante 4 años por diferentes vulneraciones dentro de la Alianza Comunidad Ciudadana. Mi silencio fue una muestra de lealtad, pero ellos nunca fueron leales conmigo”, dijo en su post la diputada que ahora preside el comité de Ciencia y Tecnología.