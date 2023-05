Critican a Arce por no sacar a Santos; otra implicada va a la cárcel por caso coimas en el Ministerio de Medio Ambiente

Los parlamentarios del MAS y de la oposición cuestionaron al presidente Luis Arce por no destituir a Juan Santos Cruz del cargo de ministro de Medio Ambiente y solo dejar que renuncie alegando que las denuncias por cobro de coimas son un mero “ataque mediático”. Mientras, la segunda colaboradora de la exautoridad fue detenida preventivamente por enriquecimiento ilícito.



“Darle la oportunidad de ‘renunciar’ a un ministro con serias denuncias por corrupción es muestra de la política del gobierno de: “Dejar hacer, dejar pasar”. A quienes cometen actos de corrupción, encubren el narcotráfico y cometen otros delitos se los destituye y procesa”, refutó el diputado del bloque evista Héctor Arce.



A este reclamo se sumó el senador oficialista William Torrez, quien cuestionó duramente al jefe de Estado por no apartar a su exministro. “Juan Santos Cruz ya debería estar aprehendido y sometido a la justicia”, expresó y cree que debe haber un ajuste en el gabinete de ministros.



Los temores por una posible fuga crecen entre los políticos y en las redes sociales de grupos masistas. La exautoridad fue vista por última vez en un acto público en Tarija, misma ciudad desde la que pretendía fugar su sobrino Jhonny A. S. S. ahora detenido en la cárcel de San Pedro por enriquecimiento ilícito y por comprar bienes inmuebles en Tarija.



El domingo, un medio televisivo difundió un requerimiento fiscal de “alerta migratoria” contra Santos. El sábado, la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (Csutcb) alertó que el exministro podría fugarse como lo intentó su sobrino.



“Con el fin de contar mayores elementos de convicción dentro del presente caso, se requiere por la sección y/o unidad que corresponda se active de manera urgente e inmediata la alerta migratoria en contra de Juan Santos Cruz”, dice el requerimiento firmado por el fiscal Franklin Alborta.



El Viceministerio de Transparencia no denunció a Santos, sino dio nombres de otros funcionarios. Para el diputado Carlos Alarcón, de CC, los indicios de corrupción son “tan reveladores y convincentes” que el exministro “debería estar procesado y preso junto a su sobrino que ya lo está, la funcionaria que confesó en una entrevista su participación y los empresarios que dieron esas coimas”.



Respecto a la funcionaria Viviana B., mano derecha de Santos, el domingo el Juzgado Cuarto de Instrucción en lo Penal de La Paz dictó seis meses de detención preventiva en la cárcel de Miraflores. La mujer se encargaba de comprar inmuebles en Cobija. Habría adquirido al menos cuatro con dinero de las “comisiones”.



Designación de autoridad



La posesión de la nueva autoridad al mando del Ministerio de Medio Ambiente sigue en duda. La ministra de la Presidencia, María Nela Prada, señaló que en cuanto el presidente Luis Arce tome la decisión de su nuevo ministro se hará conocer a la población.



En redes sociales, se especula que el segundo secretario de la Csutcb, Ibsen Quiñones, habría sido elegido para tomar el mando del Ministerio de Medio Ambiente y Agua.



EL DEBER se contactó con Quiñones y ante la consulta sobre si en la reunión que tuvo el sábado con el presidente Luis Arce le propusieron ser ministro, el dirigente colgó la llamada y después apagó su celular.



El sábado, el primer mandatario publicó fotografías junto a dirigentes de la Csutcb. “Tras una intensa jornada de entrega e inicio de obras en Caranavi, cerramos el día con una productiva reunión con la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia. Fortaleceremos la industrialización para garantizar nuestra seguridad alimentaria con soberanía”, escribió.