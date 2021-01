Critican comparación del ministro Del Castillo sobre eficiencia de funcionarios del Segip en Santa Cruz con relación a los de La Paz y Sucre

Escucha esta nota aquí

Políticos y la exdirectora del Servicio General de Identificación Personal (Segip) cuestionaron las declaraciones del ministro de Gobierno, Eduardo Del Castillo, sobre la eficiencia de los funcionarios de esta institución en Santa Cruz. Para la autoridad, los cruceños rinden menos que los del interior.

“Hemos visto a funcionarios que no trabajan al 100% y se debe hacer una evaluación del personal, porque trajimos gente de La Paz o Sucre que atienden hasta 120 carnets por día y la gente de Santa Cruz atiende entre 60 y 70 únicamente”, afirmó la autoridad este jueves en la capital cruceña.

Del Castillo se refirió en esos términos cuando fue consultado por las largas colas que se realizan en las oficinas del Segip en esta ciudad. Identificó que otro de los principales problemas son los tramitadores, por lo que indicó que se los procesará para evitar que se aprovechen de la población.

Sobre las declaraciones de Del Castillo, Luis Fernando Camacho, líder de Creemos, calificó de “agresión” a este departamento. “Ministro asegura que funcionarios masistas traídos de otros departamentos son más eficientes que los cruceños. Por estas cosas es que tenemos que unirnos y defender Santa Cruz. Basta de descalificaciones, sabemos lo que vale nuestra gente”, afirmó mediante sus cuentas de redes sociales.

Por su parte, Karla Loriana Muñoz, exdirectora del Segip en Santa Cruz, indicó que no comparte la apreciación de la autoridad de Estado. “Yo no me atrevo a calificar a la gente por su lugar de origen. En el Segip hay gente del interior que es muy valiosa, al igual que de Santa Cruz que son excelentes profesionales. En segundo lugar, no todos son cruceños, eso hay que verlo en Recursos Humanos. Creo que el ministro se equivocó”, afirmó a EL DEBER.

Agregó que el año pasado durante su gestión, de los 215 trabajadores se mantuvo a más de 100 funcionarios del Gobierno de Evo Morales. “Se valoró la capacidad profesional de los trabajadores”, señalo.

Por su parte, Roly Aguilera Gasser, candidato de Demócratas a la Alcaldía de Santa Cruz de la Sierra, indicó que fue un acto de discriminación y aseguró que todos los cruceños tienen los mismos derechos de trabajar, al igual que los de La Paz, Beni, Tarija y el resto de bolivianos.

“El ministro tiene que ubicarse. No puede discriminar a un boliviano sobre otro, ya que todos, de donde sean, tienen los mismos derechos de trabajar. El que no sirve es el Gobierno”, afirmó.

Finalmente, Roly cerró indicando que se debería digitalizar los trámites para darle mayor celeridad a la población en la obtención de su cédula de identidad.





Repudiable declaración del ministro de Gobierno, @EDelCastilloDC, al denigrar el trabajo que realizan los profesionales de Santa Cruz. Decirle que todos los bolivianos tenemos las mismas capacidades, y aquí quien se aplaza es el Gobierno, por no acabar con la burocracia.— Roly Aguilera Gasser (@RolyAguileraSG) January 22, 2021