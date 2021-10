Críticas a la gestión de gobierno y a Evo Morales caracterizaron marcha en conmemoración de los 39 años de democracia

Escucha esta nota aquí

Con consignas a favor de la democracia y contra del gobierno de Luis Arce, el MAS y Evo Morales concluyó la noche de este domingo en la Plaza Abaroa de la ciudad de La Paz el mitin y posterior marcha en conmemoración de los 39 años de la recuperación de la democracia en Bolivia, que congregó a asambleístas, líderes de partidos políticos y representantes de entidades que forman parte del Comité Nacional de Defensa de la Democracia (Conade).

Los actos se iniciaron pasada las 18:30 en las oficinas de la Asamblea de Derechos Humanos de Bolivia (Apdhb), ubicadas en la calle 6 de agosto de la sede de Gobierno.

Una de las primeras en hacer uso de la palabra fue Tomasa Medina, la productora de coca de Arapata (Yungas) que se hizo conocida en los conflictos de la Asociación Departamental de Productores de la Hoja de Coca (Adepcoca), que enfatizó su rechazo a volver a épocas de dictadura.

“No queremos la dictadura. Hermanas bolivianas estaremos siempre de pie para cualquier cosa. Nos enfrentaremos si nos quieren imponer dictadura”, dijo Medina y reiteró que seguirá luchando contra “la Adepcoca que nos quiere imponer este gobierno a la cabeza del señor Evo Morales que no nos deja en paz, que no nos deja tranquilos. Pero yo como mujer voy a seguir adelante. No voy a permitir eso”, insistió.





Luego hizo uso de la palabra el expresidente Jorge, Tuto, Quiroga, que recordó que en su gestión de gobierno fue el encargado de entregar a los representantes de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia (Apdhb) el edificio donde estaban.

“Qué lindo que estemos acá porque esos palacios, lujosos, tan feos esos esperpentos de allá del palacio son el poder temporal, esta de aquí de Amparo (Carvajal) es la Casa de la Democracia”, afirmó Quiroga, antes de señalar 6 principios fundamentales de la democracia “seriamente erosionados por este gobierno que prefiere ser servil al faraón fugado en lugar de servir a Bolivia en la reconstrucción democrática, en la atención sanitaria, en la atención económica”.

Posteriormente Carolina Ribera Áñez leyó una carta de su madre la expresidenta Jeanine Áñez, enviada desde el penal de Miraflores, donde el próximo jueves cumplirá 7 meses de prisión.

“Ahora los golpistas me llaman golpista. A mí, que durante toda mi vida defendí la democracia con hechos, no con discursos ni falacias”, cuestionó Áñez en su misiva y añadió que “Los golpistas del 21F y del fraude de 2019 son tan perversos y cínicos que nos llaman golpistas cuando el Tribunal Constitucional declaró la validez de la sucesión constitucional y la asamblea legislativa amplió su mandato y el mío hasta las próximas elecciones…Los verdaderos golpistas siguen las ordenes de un mitómano, un hombre cruel…”, sentenció.





También hizo uso de la palabra el expresidente y actual líder de Comunidad Ciudadana (CC), Carlos Mesa, que destacó la importancia de la fecha dentro de la historia republicana del país y la memoria y el ejemplo de personalidades como Marcelo Quiroga, Luis Espinal y Domitila Chungara que lucharon contra la dictadura. “Es una forma de acción que tenemos que considerar y recordar como alma y espíritu de nuestro propio corazón para luchar en este contexto. Enfrentamos a los ladrones de la democracia. Evo Morales es un ladrón de la democracia o trató de robárnosla el 21 de febrero de 2016 y no lo pudo hacer, como también lo intentó en octubre de 2019 y le dijimos no”, afirmó enfático Mesa.





A su turno, asambleístas y representantes de otras instituciones hicieron uso de la palabra, para luego iniciar la marcha hacia la Plaza Abaroa en la que participaron más de mil personas.

Durante la marcha un grupo de personas que se identificaron de colectivos urbanos y afines al MAS trataron de acercarse a la marcha para cuestionarlos, sin embargo, la policía se interpuso sin que hubiera mayores incidentes.