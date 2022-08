Críticas: la Policía y la justicia operan contra los opositores y benefician a los oficialistas

El exministro de Gobierno Carlos Romero respondió que ese análisis no es correcto. “Los menos autorizados para denunciar abuso policial o abuso judicial son los sectores conservadores que en 2020 abusaron con detenciones extrajudiciales, y lo dice una víctima, abusaron de la persecución policiaca. No justifica que en vendetta se haga lo mismo, pero lo que se usó como estrategia política, se revierte en su percepción contra ellos mismos. No debemos llegar a esos escenarios. La gobernabilidad debe sustentarse en el diálogo más amplio. No puedo criticar a los ministros, apelo a la racionalidad de actores cívicos, al Gobierno, gobernaciones, alcaldes, hago un llamado a sentarse en una mesa”.