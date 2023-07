Cruceños reabren la carpa de protesta por los presos políticos

En este punto, manifestó la preocupación por su estado de salud, para lo cual su familia ha emitido un comunicado y se espera que las autoridades del régimen penitenciario atiendan esta demanda que es humanitaria y no política.

Agregó que por el estado de la enfermedad del gobernador cruceño han acudido a instancias internacionales, ya que no existe esperanza por la jurisdicción nacional debido a que es manejada a nivel político. “Estamos muy preocupados como familia, y hemos acudido a todas las instancias internacionales, ya que en las nacionales nosotros no tenemos mucha esperanza”.