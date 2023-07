Cruz cuestiona que no se hubiera arraigado al señalado como responsable de abuso sexual en un colegio y que se busque el descrédito de la víctima

“Nos preocupa como Estado, uno: las medidas que no se tomaron en el colegio, que nos parecen bastante observables y, dos: lo que no se hizo dentro del Ministerio Público, dentro de la Fiscalía Departamental de Santa Cruz, porque son malas señales para las víctimas de nuestro país , particularmente las víctimas de Santa Cruz”, manifestó Nadia Cruz, viceministra de Igualdad de Oportunidades, en entrevista con Bolivia Tv. Estas declaraciones se refieren al caso de abuso sexual ocurrido en un colegio privado de la capital cruceña.

“En su momento oportuno, desde el 20 de junio, no se ha emitido ninguna citación, sino hasta el 10 de julio, cuando este posible responsable: sale del país, vuelve al país, está a sus anchas, se le cita y, recién cuando ve que la cosa es oficial, que se lo llama a comparecer, cuando ve que el Ministerio Público está haciendo una cosa oficial, decide irse del país. Y sus familiares abiertamente dicen que no va a volver. Eso no señalaba su escrito, cuando pedía diferimiento de audiencia. Ahí vemos, al menos, que ha habido falta de diligencia. Corresponde al Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional señalar las responsabilidades que tienen que existir y revelarse dentro de este caso en el Ministerio Público”, expresó la viceministra.

“El 20 de junio el Ministerio Público conoce esta información de parte del propio menor (víctima), quien les señala e identifica a los posibles responsables. El 27 de junio, el fiscal departamental conoce de la mayoría de edad, incluso ofrece la posibilidad de emitir arraigos, pero no lo hace. Y resulta que, tiempo después, cuando ya sale a la luz pública, no por la víctima, no por las personas afectadas, por terceros -en este caso, el Ministerio Público y la Defensoría de la Niñez y Adolescencia, no lo sabemos-. Quienes estaban encargados de resguardar la información son presionados y va filtrándose información, no a favor de la víctima; más bien en desmedro, para desacreditarla, para estigmatizarla, para generar procesos de señalamiento hacia ella, de descrédito hacia esa víctima”, cuestiona Cruz.