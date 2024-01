¿Cuáles son los puntos clave por los que todavía no se resuelve el llamado a elecciones judiciales?

“Donde no hay acuerdo todavía es en el tema de la forma de votación; nosotros creemos que, si no se cambia la forma de votación, es decir que el pleno de la Asamblea vote por la aprobación o el rechazo, con dos tercios del informe de preselección de las comisiones mixtas, va a ser imposible llegar a tiempo con la elección judicial", indicó Alarcón.

Asimismo, recordó que el Tribunal Electoral manifestó que "si hasta fines de julio no se logra concluir la elección judicial, ya no se podría hacer porque se necesita cuatro meses para las elecciones primarias hasta noviembre de este año y, si no lo hacemos este año, no la podemos hacer el 2025, porque se cruza con las elecciones nacionales".