"Cuando las bases se mueven los de arriba tiemblan", dice Choquehuanca en la cuna de Evo

El acto de entrega de un proyecto de agua en Oruro, la tierra de nacimiento de Evo Morles, fue el escenario que aprovecho el Vicepresidente, David Choquehuanca, para cuestionar el modelo de liderazgo que se impone desde el Chapare. Para la segunda autoridad del país, el liderazgo no puede ser de una sola persona y que desde arriba se debe mirar hacia las bases.

El vicepresidente se remitió a un ejemplo para recalcar su mensaje. "De un edificio lo más importante son los cimientos, cuando las bases se mueven los de arriba tiemblan hermanos, no saben qué hacer , así que los más importante es el pueblo”, reflexionó en un discurso plagado de ejemplos sobre corrupción y ejercicio de poder.

“Cuando estamos empezando a mejorar vienen a través de las redes sociales para hacernos pelear entre nosotros, pero no lo van a lograr porque nuestro pueblo ya ha despertado, porque ahora pensamos con nuestra cabeza, antes nos decían ‘ustedes no pueden pensar’, ahora ya no es así”, señaló en otra parte del discurso.