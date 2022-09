Cuarto dirigente cocalero va a prisión por desmanes en mercado ilegal; la Policía apura el traslado

Daynor Quispe, abogado defensor de los cocaleros, confirmó la decisión del juez e informó que ellos plantearon los incidentes de nulidad que no fueron tomados en cuenta por el juez, desde la aprehensión ilegal, la hora de su ejecución, y sin citación previa . Todas esas anormalidades fueron asentadas en la audiencia.

“Yo no he participado en el procedimiento, son las partes intervinientes las que han hecho el informe, yo me remito a lo que han señalado los señores policías que hicieron la aprehensión y el informe dice que lo capturaron saliendo de la discoteca “Acullico”.