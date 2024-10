Cuatro bloques de oposición hablan de unidad en plena crisis del MAS

Luis Fernando Camacho

Desde Santa Cruz, el vicepresidente de Creemos Efraín Suárez, aclaró que las visitas de los líderes políticos a Camacho no fueron para sellar ningún tipo de alianza sino más bien para trabajar en busca de unidad .

Samuel Doria Medina

“He hablado con Luis Fernando Camacho, he hablado con Carlos Mesa, he hablado con Vicente Cuéllar, he hablado con la gente de Tuto, y todos coinciden de que habrá que ver el mecanismo más adecuado (para buscar la unidad) y es consultar a la gente. Se podrá hacer una encuesta, dos o tres”, afirmó el opositor.