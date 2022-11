Cuéllar aparece rasguñado y con el labio partido; Arispe lo llama “exagerado y atrevido”

En respuesta, el exjefe de bancada del MAS en la Cámara Baja, lo llamó “exagerado” y “atrevido”, a tiempo de anunciar que “arreglará personalmente” las cosas y no de forma pública.

“Yo daba una conferencia de prensa y cuando termino, cuando salgo, directo viene y me brinca Gualberto Arispe. Bueno, nosotros no nos quedamos con las manos cruzadas, hemos respondido, nos hemos agarrado a puñetes y cuando ya lo tenía sujetado, dándole puñetes frente a la pared, aparecen tres diputadas y me agreden”, contó Cuellar sobre el bochornoso suceso.