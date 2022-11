Cuéllar: “Este es el resultado que buscaba el Gobierno, es el resultado que asumieron desde un inicio”

“Por encima de la discusión técnica hay una postura política, no entienden y es difícil hacerse escuchar cuando no tienen la predisposición de cambiar la postura política que ya asumieron anticipadamente. Este es el resultado que buscaba el Gobierno, es el resultado que asumieron desde un inicio”, señaló Cuéllar.

El ministro de Planificación, Sergio Cusicanqui, fue el encargado de comunicar la conclusión de la mesa técnica la madrugada de este miércoles. De acuerdo con su informe, sería factible realizar el censo en marzo o abril de 2024, y no así en 2023 como planteaba la propuesta cruceña.

“Lo que no ha manifestado con claridad y no quiere asumir ni tiene la hidalguía para decirle al pueblo boliviano es que no tienen una propuesta completa, ¿por qué se niegan en entregar en impreso la información que hemos solicitado?”, cuestionó Cuéllar, a tiempo de señalar que el único beneficiado de esta mesa técnica fue el INE, que recibió “asesoría gratuita” de cómo encaminar el proceso censal.