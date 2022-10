Cuéllar llama a todos los sectores a sumarse a la causa por el censo y hacer un paro consciente

“Deben acordarse de que son elegidos príncipes con el favor popular deben conservar de amigo al pueblo; no es con amenazas, no es con confrontación. Ustedes fueron elegidos para darle solución a los problemas del país y de la región. Si ellos van a organizar grupos de choque o cabildos solo para buscar la confrontación solamente están sirviendo a su partido y no a los intereses del pueblo”, remarcó.