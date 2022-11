Cuéllar: “No es una buena señal dejar que la ley del censo siga durmiendo”

“En La Paz los municipios que vamos a crecer somos La Paz y El Alto y las ciudades intermedias. La Paz tienen 87 municipios, yo no entiendo cómo la Brigada Parlamentaria no dicen nada del resto de municipios que van a perder población, no les preocupa. Hay municipios muy pequeños, ¿qué vamos a hacer con estos municipios?, no los veo manifestarse, es un ‘no me importismo’ que raya en la indiferencia, no puede ser”, dijo el burgomaestre paceño.