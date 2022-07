Cuéllar prende el ventilador y dice que hay una segunda carta que es más grave sobre narcotráfico

Imparable. Así está el diputado suplente del MAS, Rolando Cuéllar, quien sale todos los días a espetar a sus correligionarios. Este viernes dijo que hay una segunda carta que entregó al presidente Luis Arce que vincula al masismo con el narcotráfico y es de mayor gravedad. Pero también dijo que pedirá la “reserva” de su contenido.

“Estamos analizando con el equipo jurídico. Hay una segunda carta, es mucho peor que la primera y son cartas originales. Cuando hablamos lo hacemos con pruebas, la justicia será quien determine la veracidad de los documentos para que sea aprehendido señor Gerardo García (…) esa segunda está referida al narcotráfico”, lanzó en conferencia de prensa.





Las palabras de Cuéllar se produjeron como respuesta a las declaraciones que hiciera el jefe de bancada del MAS, el diputado Gualberto Arispe, quien presentó una resolución de los diputados desautorizando a su colega y anunciando que lo llevarán ante la justicia ordinaria y ante la comisión de Ética de la Cámara de Diputados y de su propio partido.





“Cómplice del narcotráfico”, fue lo mínimo que le dijo Cuéllar a su jefe de bancada y le recordó que para someterlo ante la comisión de Ética debe incumplir tareas parlamentarias y lo desafió a llevarlo ante esta instancia.









Meses atrás, Cuéllar ya fue llevado ante el comité de Ética de su partido y la resolución de expulsión salió en marzo de este año, desde entonces la dirigencia del MAS peregrina en oficinas del Tribunal Supremo Electoral (TSE) intentando despojarlo de su curul parlamentario, sin éxito.





“El Movimiento al Socialismo no es propiedad privada de nadie para que algunos llunkus (serviles) del señor Evo Morales se crean dueños de la sigla del Movimiento al Socialismo. Queremos decir al señor Gualberto Arispe que el MAS se fundó en Santa Cruz, no fue en el trópico, no falte el respeto a la lucha del Bloque Oriente del departamento de Santa Cruz”, espetó Cuéllar.





Las palabras del diputado suplente echaron por tierra con cualquier tipo de clima de armonía en el masismo, porque de inmediato saltaron los miembros de los dos grupos: aquellos que apoyan sus palabras y los que lo defenestran dentro su propio partido. Ese fue el caso del diputado de El Alto, Juanito Angulo, quien tampoco ahorró calificativos contra Cuéllar y rechazó cualquier acusación sobre los diputados y senadores.





A la justicia





Cuéllar dejó una puerta abierta sobre la segunda carta, adelantó que presentará una denuncia por vínculos con el narcotráfico la siguiente semana en la Fiscalía de La Paz, en contra del vicepresidente del MAS, Gerardo García.





“Vamos a poner en reserva este documento, porque no queremos que se esté filtrando, que se esté perdiendo. Son dos documentos originales, vamos a presentar a la Fiscalía para que esta investigación se esclarezca”, dijo a los periodistas.





Acusó al diputado Héctor Arce, también acérrimo defensor de Evo Morales, de haber hecho campaña en favor de Jeanine Áñez y de haberse reunido con sus ministros para conseguir proyectos. Contra el expresidente fue también duro, “Evo Morales es un simple dirigente que va a tener que aguantar la gestión hasta el 2025”, advirtió.

