Cuéllar revela que hubo 3 coincidencias con el Gobierno en el fallido preacuerdo por el censo, uno de ellos, la anulación del Decreto 4760

“La reunión (del martes), en la que participaron los miembros del Comité Cívico, solamente faltaba que la Gobernación acredite un delegado y por eso no continuamos, pero además porque las condiciones no estaban dadas. Había enfrentamientos en La Guardia, además de detenidos. Bajo esa tensión, nosotros no podíamos reunirnos”, precisó el rector de la Uagrm.