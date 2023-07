Cuéllar ve la necesidad de nuevos líderes y habla de su plan de país

El rector de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno (Uagrm), Vicente Cuéllar, aún no decidió si saltará a la arena política de las elecciones nacionales de 2025 . Ayer volvió a referirse a este tema y destacó que fuera mencionado en varias encuestas preelectorales.

“El pueblo boliviano está cansado de los mismos actores y es el momento que puedan emerger nuevos liderazgos a nivel nacional, pero todavía no hemos decidido incursionar en política; seguimos trabajando en una política institucional”, señaló Cuéllar.

Anteriormente, en una entrevista con EL DEBER radio, el rector había animado a los políticos a buscar la unidad para enfrentar al modelo que promueve el MAS: “Fíjese lo que pase en el país. ¿Por qué no se lo puede sacar al MAS? ¿Por qué no hay una oposición fuerte? Porque no hay partidos políticos. Las universidades donde nacían los líderes ingresó en un periodo muy largo de desideologización y, por lo tanto, esos líderes fueron castrados por la prebenda. Ahí es donde toma fuerza el populismo”, dijo entonces.