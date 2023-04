Cuéllar visita al Papa y líderes cruceños optan por el silencio

“Nos abstuvimos a declarar porque no queremos entorpecer el trabajo que están haciendo nuestros abogados. El Gobierno es hábil en buscar una contradicción para poder acusar y condenar a los ciudadanos bolivianos. Aquí no existe justicia, aquí no existe ley, no existe Constitución Política del Estado, ni nada”, afirmó el exlíder cívico Rómulo Calvo.