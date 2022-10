Cuestionamiento del Gobierno: ¿Al Comité le interesa un censo de calidad?

Al respecto, señaló que los organismos internacionales, “los que los señores del comité quieren que estén presentes en la reunión del 11 de octubre y que acompañan todos los censos de la región han señalado de manera absolutamente clara de que el tiempo de entrega de un censo es de 360 días y que no se puede realizar de forma abreviada en otros tiempos. No es una cuestión de tecnología, sino de procesamiento de información en países como los que tenemos en la región, Bolivia incluida”.

Cuéllar aseguró que “ no hay voluntad de hacer el censo y también formuló una pregunta: ¿ En qué le afecta el Gobierno hacerlo en 2023, a qué le tiene miedo? ”, cuestionó. “Como se sienten afectados, no hay explicación lógica o técnica que respalde la decisión del Gobierno. Es una barbaridad lo que plantean porque no se puede discutir la ley, que es una obligación”, dijo.

Richter afirmó que, con el Censo de Población y Vivienda, en el mejor de los casos, Santa Cruz aumentará un máximo de tres escaños, que eso no es excusa para politizar dicha encuesta nacional porque no afectará en gran medida la representatividad de la región y sugirió incluso que los resultados estarían listos antes de las elecciones generales, lo que es improbable.

Al respecto, el vocero Richter complementó que una transmisión de toda la reunión podría ayudar. Pero, antes de terminar la entrevista, aclaró: “No me tomen la palabra de que habrá una transmisión, yo no soy el director del INE ni el ministro de Planificación. Sin embargo, considero que no tendríamos inconvenientes en que las exposiciones pudieran ser públicas, pero eso lo debe decidir la autoridad”, reiteró.