Culturas apoyará en la realización del Carnaval; exigirán carnet y un plan de contingencia

El Ministerio de Culturas comunicó este jueves que apoyará la realización del Carnaval en Oruro, tras que sus autoridades regionales y municipales determinaran su realización, pese a que el país aún se encuentra en la cuarta ola de contagios con Covid-19.

La titular de ese despacho, Sabina Orellana, sostuvo que el Gobierno no autoriza o rechaza la celebración de la festividad, porque cada entidad autónoma toma esas decisiones. Sin embargo, se solicitará que se exija el carnet de vacunación y un plan de contingencia.

“Nosotros no autorizamos ninguna actividad cultural, sí coordinamos. Las gobernaciones y municipios pueden decidir realizar o no Carnaval, en el marco de sus facultades. Oruro decidió realizar su Carnaval, nosotros los vamos a respaldar. Lo que vamos a exigir es un plan de contingencia, se tiene que presentar carnet de vacuna, nosotros no autorizamos ni tomamos decisiones”, dijo.

El Ministerio de Salud considera que el país todavía no ingresó a una desescalada de contagios, y que es un “error” pensar en autorizar el Carnaval, porque incrementaría el riesgo que más personas contraigan el mal.

Al respecto, Orellana manifestó que “tenemos que exigir cumplir el protocolo de bioseguridad” en cada región donde se realicen las actividades folclóricas. A falta de un mes, continuarán las evaluaciones sobre el incremento de casos positivos de coronavirus en el país.