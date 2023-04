Currícula educativa tiene al menos cuatro temas vinculados con la narrativa del MAS

Una niña de no más de 12 años, estudiante de alguna escuela de Ivirgarzama, localidad ubicada en el trópico de Cochabamba, interpretó un poema la semana pasada en el aniversario del MAS. La menor de edad arrancó con la frase: “Maldito gringo imperialista, enfermo capitalista”.

El expresidente Evo Morales, el actual mandatario Luis Arce, y las autoridades presentes la aplaudieron inflando los pechos y con sonrisas de oreja a oreja. El Código del Niño, Niña y Adolescente prohíbe que los niños sean utilizados con fines políticos y partidarios, pero eso parece ya no importar, porque el adoctrinamiento político tiene al menos cuatro temas vinculados con la narrativa política del MAS, que polariza al país.

El presidente del área de Educación de la Conferencia Episcopal Boliviana, Monseñor Fernando Bascopé, respaldó la solicitud del magisterio de anulación de la malla curricular “porque ésta al no contar con un respaldo formativo real del ministerio, carece de pertinencia y legalidad. La imposición del Ministerio de Educación es arbitraria e injusta”, subrayó.

Esto implica que da por hecho que el 2019 hubo un golpe de Estado en el país y no un fraude, que dio paso a una transición constitucional. La víctima, en esa narrativa, seguramente será el presidenta Evo Morales, y la villana la expresidente Jeanine Áñez que asumió la sucesión constitucional.

El ejecutivo de la Confederación de Educación Urbana de Bolivia, Patricio Molina, en diversas intervenciones en los medios de comunicación, señaló que hechos como los mencionados no pueden establecer una verdad absoluta que beneficie al gobierno de turno. “En todo caso, tendrán que plantearse como hechos históricos que deben ser revisados desde una visión crítica y que los estudiantes sean los que saquen sus conclusiones ¿Cómo queremos fortalecer la democracia en un país? ¿Con personas dogmáticas o con personas que tengan un sentimiento y conciencia crítica social?”, aseveró.

Por ello, lo ocurrido con la pequeña niña del trópico de Cochabamba no es un hecho aislado.

El pedagogo Álvaro Puente coincidió con lo que señala el magisterio. “Nadie puede llevar el agua a su molino cuando se trata de los niños. No se puede llevarlos a una ideología, debemos plantearles hechos y ellos deben tomar una decisión”.

Aseguró que los estudiantes no deben aprender de memoria lo que pasó “o lo que un señor o un grupo de personas interpretan que pasó. Deben tener la capacidad de interpretar la historia y generar su verdad”.

Por ejemplo, complementó, en la guerra del Chaco, “no podemos poner una posición si es que la actuación del expresidente Daniel Salamanca fue correcta o incorrecta. Presentemos los hechos y que ellos saquen sus conclusiones. Si Bolivia o Paraguay actuaron bien o mal, en qué sentido Bolivia creció o se hundió. La historia no es repetir datos, sino interpretar el pasado para manejar el futuro”.

Este medio consultó si es que es correcto que el Ministerio de Educación incluya este contenido como parte de la materia de historia. “Nunca se estudia la historia del año pasado, eso no es historia todavía, creo que estos temas están de más. Si quieren hacerlo, que presenten todos los puntos de vista. De hecho, nunca llega al momento presente, hay que dejar que con el tiempo se sedimente”. Por lo tanto, al ser un tema tan reciente, “creo que los chicos no deben recibir una conclusión de la actuación de las dos partes, sino escuchar a ambas partes. Si es que hay un señor que dice que fue golpe, y realmente lo cree, que lo diga. Como otro que señale que no, también puede ser escuchado ante un hecho que ocurrió apenas hace tres años”, apuntó.