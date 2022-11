Cusicanqui niega contradicciones en el Gobierno y culpa a líderes cruceños por el diálogo fallido

A las posiciones encontradas de Del Castillo y Cusicanqui se suma el comunicado que emitió el Ministerio de la Presidencia en el que desautorizó al ministro de Gobierno. Dijo que la declaración que realizó la noche del martes, tras la cruenta represión policial a vecinos de La Guardia, no era la posición del gobierno de Arce respecto al censo.

"No existe tal contradicción"

Sin embargo, dos días después de lo dicho por Del Castillo, el ministro de Planificación dijo a los medios de comunicación que no existe tal contradicción y, en la misma línea del comunicado del Ministerio de la Presidencia, se ratificó como vocero.

Ratificó que la solución del problema pasa por la conformación de una mesa técnica que defina la fecha de realización del censo y lamentó que no exista predisposición por parte del comité interinstitucional para reinstalar el acercamiento.

“Hay que tener un solo canal de diálogo, que es el vocero Jorge Richter y mi persona, de esa manera llevar adelante y tratar de reinstalar la mesa de diálogo. Lamentablemente, no hemos percibido la misma predisposición, a pesar de la reunión del martes en la noche donde, incluso, hubo un preacuerdo. Pero, ayer no hemos visto esa predisposición y no hay respuesta para reinstalar la mesa de diálogo”, recalcó.