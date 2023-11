David Choquehuanca: entre la decepción del Legislativo y ser el “reemplazo” de Evo

Choquehuanca no responde, a lo sumo lo único que llegó a pedir con su tono de voz calmada y serena es “compostura y respeto” entre los legisladores. No obstante, la molestia de los asambleístas puede más.

“Hace más de dos meses se incendia este país, seis millones de animales (muertos). Usted es un ecocida, su gobierno es ecocida, la gente que lo acompaña es ecocida. Carga usted presidente (David Choquehuanca) seis millones de animales calcinados ¿y usted y este gobierno de incompetentes se llaman defensores de la Madre Tierra? Usted y este gobierno de ineficientes no quieren derogar los decretos ecocidas, no quieren derogar las leyes que promueven los incendios, usted y este gobierno de abusivos están generando un crimen contra la humanidad, un crimen contra la naturaleza, un crimen contra la patria, usted atenta contra la patria (…) Permítame decirle presidente, usted es una vergüenza para este país, es un falso ecologista, es un ecocida y es un asesino”, disparó Barrientos mientras de fondo se escuchaban las protestas de la gente ajena al Parlamento que fue a presenciar la sesión.

EL DEBER buscó a la senadora Barrientos para consultarle sobre ese episodio en el Legislativo. “Yo no estoy haciendo política para hacer amigos. Yo estoy haciendo mi trabajo y mi trabajo es decir la verdad, es fiscalizar, es transparentar la cosa pública . David Choquehuanca ha hablado tanto de la naturaleza, del equilibrio, de los pueblos y eso no es nada más que un discurso”, dijo la senadora cochabambina.

En ese plano, descalificó el trabajo de Choquehuanca como presidente de la Asamblea Legislativa. “Yo creo que Choquehuanca no tiene idea de lo que está haciendo, es una decepción para la patria, es un hombre muy extraviado, no conoce el funcionamiento de las cámaras, no entiende cómo generar consensos. No ha hecho absolutamente nada por la Asamblea Legislativa”.