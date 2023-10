De la restauración al deterioro, Bolivia celebra 41 años de democracia

El estado de la democracia pasó del proceso de restauración, que comenzó un día como hoy pero en 1982, cuando concluyó un periodo de 18 años de dictaduras militares e inestabilidad política, “al deterioro de las instituciones”, según la percepción de especialistas y expresidentes consultados por el diario EL DEBER.



Para Carlos Mesa, quien gobernó el país entre 2003 y 2005, justo en medio de la transición que dio vida al prolongado mandato del MAS, estos dos momentos se pueden comprender a partir de la etapa de 1982 a 2006, “en el que se buscó —con luces y sombras— la vigencia plena de la Constitución Política del Estado, la inauguración de instituciones democráticas creíbles, como el Defensor del Pueblo, la libertad de expresión y de opinión y la construcción, por imperfecta que fuera, de un sistema plural de partidos políticos”. El segundo, explicó el exmandatario, comenzó 2006 y aún está en curso. “Es la etapa en la que las promesas de cambio se diluyeron casi en la nada”. Se avanzó “inicialmente” en la “eliminación de la discriminación, la exclusión y el racismo —que se había abierto en 1952 y continuado en 1982—, acabando en un discurso de odio y un abismo de polarización, generando ideas de confrontación y enfrentamiento: étnico, urbano-rural y regional”.



Ante este escenario, Mesa, quien lidera la alianza opositora Comunidad Ciudadana (CC), señaló que para superar esta etapa de deterioro de las instituciones “es imprescindible plantear en la propuesta para el 2025 un camino urgente de reconciliación nacional”, esto sin descartar la posibilidad de reforma la Carga Magna, especialmente en el ámbito del actual sistema judicial.



El periodista y abogado Andrés Gómez Vela planteó este mismo proceso histórico, pero en cinco etapas. Destacó así la importancia de la reforma constitucional de 1994 que estableció instituciones como el Tribunal Constitucional y el Defensor del Pueblo, instituciones sobre las que se configuró una sociedad civil a partir de “organizaciones sociales y otras no gubernamentales que desempeñaron un papel crucial en la promulgación de la Ley de Participación Popular, el poder municipal y la inclusión de pueblos indígenas en el poder.



Sobre esta base, señaló Gómez Vela, se establece el periodo de “sociedad constituyente” (2000-2009), cuando líderes indígenas como Evo Morales y Felipe Quispe entraron en la escena política y se generó “el sujeto indígena”.



Esta etapa culmina con la Constitución que planteaba más derechos, pero varios desafíos. El profesional consideró que desde 2009 “hubo un debilitamiento de las instituciones democráticas y un creciente poder personalizado, que fue la antensala del quiebre que se identificó por falta de respeto a la Constitución y al referéndum del 21 de febrero de 2016 (21F) que activó una crisis política y el deterioro de la democracia, un deterioro continuo de la institucionalidad que se expresa en el control del Ejecutivo sobre la justicia y el fraude de 2019



Para el expresidente Eduardo Rodríguez Veltzé (2005-2006), “los cuatro órganos de poder público y las principales instituciones que conforman el Estado se encuentran en una crisis que se arrastra desde tiempos remotos y que la Constitución aprobada en 2009 no pudo resolver del todo, en algunos casos contribuyó a agudizarla”. Además, en 2019 alcanzó mayor visibilidad cuando se produjo una ruptura transversal del orden democrático y que se agravó con la pandemia y las crisis económica y ambiental”.



Observó que el Tribunal Constitucional atienda causas que son de competencia de la Asamblea Legislativa como es el caso del proceso de selección de candidatos a magistrados para las elecciones judiciales que deberían realizarse antes de fin de año.



Para el rector de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno (Uagrm), Vicente Cuéllar, esta es la expresión de mayor deterioro. “Están vulnerando la ley tanto el órgano legislativo como el judicial y no es admisible que se pongan de acuerdo para hacerlo”.



“Eso es mucho más que la justicia porque todos los elementos de la democracia están en riesgo, incluso el poder electoral que se sometió a la pugna del MAS. Evo Morales y el presidente Luis Arce, juntos, desconocieron el mandato del 21F, juntos buscaron el cuarto mandato ilegal del MAS y ahora han dado un golpe en Santa Cruz, secuestrando al gobernador, con el respaldo de una justicia sometida”, dijo el expresidente Jorge Quiroga (2001-2002).



“Muchos de los partidos políticos de derecha dicen que estamos en dictadura; pero eso es lamentable que hagan ese tipo de aseveraciones porque hoy en día ahora pueden expresarse y poner adjetivos y hacer calumnias para deslegitimizar a un Gobierno. Ahí podemos asegurar que el Gobierno está al lado de la democracia”, respondió por su lado el diputado Zacarías Laura (MAS).