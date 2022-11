De las seis propuestas presentadas, cuatro piden el censo para 2023

La comisión técnica tuvo sus primeros tropiezos en la ciudad de Trinidad. Parte de la comisión de Santa Cruz se retiró ayer del encuentro denunciando que el Gobierno no entregó información oficial del proceso censal. El Ejecutivo respondió y dijo que dieron a los delegados acreditados los informes que exige los técnicos cruceños. Se presentaron seis propuestas: cuatro piden que el censo sea en 2023 y ninguna se enfoca en el 2024. El trabajo continúa hoy en la capital beniana.

El trabajo de la comisión técnica empezó ayer a las 11:15. No había ninguna autoridad política. El único que se presentó fue el alcalde de La Paz, Iván Arias. Poco después de ingresar al salón decidió retirarse y volver a la sede de Gobierno. La labor de la comisión empezó con 29 personas en la mesa de debate, incluyendo al ministro de Planificación, Sergio Cusicanqui, y funcionarios del Instituto Nacional de Estadística (INE). Y 22 estaban en segunda línea, donde estaba el rector de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno (Uagrm), Vicente Cuéllar, y el asesor técnico del Comité Interinstitucional José Luis Santistevan. Luego aumentaron los asistentes porque algunos llegaban a la capital beniana desde otras regiones del país.

No había buenas señales. Cuéllar afirmó que el ministro Cusicanqui se molestó cuando se le pidió documentación en físico. Una hora y media después que abandonó la reunión de la mesa técnica, el rector Cuéllar retornó al campus universitario de Trinidad acompañado de José Luis Santistevan para entregar en manos del ministro de Planificación, Sergio Cusicanqui, una carta oficial exigiendo la entrega de las actividades desglosadas y el presupuesto de cada una de ellas.

“Lamentamos la actitud del rector, que, no sé, está buscando tal vez una excusa para poder levantarse de la mesa, pero sus técnicos (Melvy Vargas y Jorge Akamine) están trabajando junto con los demás técnicos. No entendemos cuál es el propósito de realizar ese tipo de comunicados considerando que habíamos acordado realizar la revisión de cada una de las actividades en detalle”, reclamó el viceministro Guachalla.

En un corto informe -en la que solo se permitió el ingreso de camarógrafos y fotógrafos más no de periodistas- Cusicanqui dijo que el trabajo se cumple en un “ambiente de mucho respeto, cordialidad”, lo que lo convierte en un escenario para escuchar las propuestas de las delegaciones de los diferentes departamentos y examinar el cronograma censal. Esa posición la emitió a las 20:30.

Cuéllar también expresó sus dudas sobre la metodología para decidir el año de la encuesta nacional. El Gobierno no les había informado ese aspecto hasta la tarde de ayer. Tampoco lo supo explicar el viceministro Guachalla, quien abrió la posibilidad de decidir la fecha mediante votación.

“Concretamente se tiene que especificar cómo se definirá la fecha. ¿(Será) por consenso? ¿por votación? ¿habrá un tercero que definirá la fecha? Esto es algo fundamental y, además, hemos pedido que se documente la participación de la Comisión Interinstitucional, que quede claramente establecido en un documento, ¿cuál es el criterio técnico que tenemos nosotros? ¿cuál es el criterio técnico que tiene el INE? Así el pueblo cruceño, el pueblo boliviano, podrá sacar sus conclusiones”, dijo Cuéllar que no fueron respondidas por las autoridades del Gobierno.

Ayer ya no participaron las autoridades políticas del Ejecutivo en la reunión de Trinidad. Ya no estaba el vocero presidencial, Jorge Richter, ni alcaldes que fueron parte de la inauguración de la comisión técnica. La viceministra de Comunicación, Gabriela Alcón, llegó al campus universitario, pero no para participar de la reunión, sino para coordinar algunas situaciones de logística.