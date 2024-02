De memoriales a pizzas: Gabriela Zapata usó todo para no presentar al hijo de Evo Morales

El 10 de marzo de 2016, se volvió a pedir un plazo para la presentación del niño. “William Sánchez Peña, argumentó que no se trataba de cualquier niño, pues era el hijo del Presidente del Estado”, señala el memorial.

Al día siguiente de ese acto, Zapata saldría a los medios indicando que la juez había visto a su hijo y denunciaba que intentaban quitárselo. La estrategia no dio resultado, pues en su informe la psicóloga concluiría que el niño entrevistado era pequeño, que no correspondía a la edad cronológica de nueve años. Asimismo, la Trabajadora Social sugirió realizar la prueba de ADN al menor. Fue el acabose.

Entre el 8 de marzo, cuando se pidió la presencia del menor y el 12 de abril Zapata urgió la presencia de un menor, porque supuestamente su hijo no estaba en Bolivia y se encontraba en otros países como ser Colombia, México, Estados Unidos con amistades. Ahí ingresó la supuesta “tía” de Zapata, cuyo hijo, Claudio Rivera Guzmán presentó a su hijo como ‘otra opción’ para reemplazar a E.F.M.Z., Zapata no lo aprobó porque era muy pequeño, y el ‘color de piel’ sería observado de inmediato.

Cambiaron de menor y Rivera habló con un conocido suyo, Víctor Vega Nabas a quien convenció a cambio de dinero e involucró a la esposa de este, Isela Chávez Vacaflor, quienes accedieron a ‘preparar’ al infante C.B.V.CH., aunque este tenía seis años y no nueve como se requería. Lo llevaron varias veces a la casa de Zapata para que “confraternice” con la hija de esta. Ese fue el menor que presentaron el 12 de abril a las autoridades. Internacional

Según la fiscalía Gabriela Zapata acudió a Martha Fortún Taborga quien sería su confidente y le pidió prestado dinero para costear los gastos de presentación de su “hijo” a una cadena internacional de televisión. Esta prestó $us 8.000 que fue dividido en dos partes, $us 5.000 como adelanto para los padres del menor C.B.V.CH. y otros $us 3.000 para la tramoya ante el canal internacional.