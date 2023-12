"De quién es la responsabilidad de la elección de magistrados del Órgano Judicial, ¿del Gobierno nacional? No", afirma Luis Arce

El presidente del Estado, Luis Arce, aseguró que las elecciones judiciales no son responsabilidad del Ejecutivo Nacional. Mientras que el presidente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Ricardo Torres, revela que hubo estrategias que obstruyeron los comicios.

"Sobre el tema de la prórroga de mandato de los magistrados, siempre hemos dicho: 'De quién es la responsabilidad de la elección de magistrados del órgano judicial, ¿es del gobierno nacional? No'. La CPE establece que es un tema del Órgano Legislativo. Ellos son los que han generado este problema", afirmó en contacto con los medios de comunicación, este jueves.

Arce profundizó, consultando: "¿Dónde empieza esto? He visto el debate en los medios de comunicación. Hubo debate para aprobar una convocatoria. Si la población está creyendo que la elección de magistrados va a resolver el problema de la justicia en el país, se equivoca".

Según el presidente, "es que no se resuelve con las elecciones judiciales. Pueden cambiar a quien sea, pero no va a resolver el problema. La gente no está pensando (en) quiénes son las magistrados, sino (que) está preocupado en que le resuelvan sus casos".