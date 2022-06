Declaran nuevo receso hasta mañana y Ministerio de Gobierno pide 15 años para acusados del caso de supuesto 'golpe II'

Escucha esta nota aquí

El Tribunal Primero de Sentencia de la ciudad de La Paz decidió declarar un nuevo receso dentro del juicio por el caso de supuesto ‘golpe II’, por cansancio de las autoridades judiciales. La sesión será reinstalada mañana a las 14:00, según dispuso el presidente de este tribunal, Germán Ramos Mamani.





“Habiendo sido amplia la exposición por parte de la señora abogada del Ministerio de Gobierno, este Tribunal va a disponer un receso hasta el día de mañana a horas 14:00 en virtud a que también en horas de la mañana tenemos programada una audiencia de juicio oral en el cual la suscrita autoridad es presidente; también se debe considerar que la presidencia de este Tribunal desde horas 8:30 de la mañana ha llevado una audiencia hasta mediodía, de cesación a la detención preventiva solicitada por la ciudadana Jeanine Áñez Chávez”, dijo el juez Ramos.





El Tribunal Primero de Sentencia lleva adelante el juicio por el denominado caso ‘golpe II’ en contra de Jeanine Áñez Chávez, Flavio Arce San Martín y Jorge Mendieta Ferrufino, quienes están presentes en las audiencias virtuales; mientras que Yuri Calderón, Williams Kaliman Romero, Sergio Orellana y Jorge Fernández Torranzo son juzgados en ausencia y tienen Defensa Pública como asistencia legal.



En horas de la mañana, la exmandataria había solicitado consideración a la hora de definir el tiempo de duración de la audiencia y dijo que su estado de salud no le permite estar sentada mucho tiempo y tiene dolores en el cuerpo.



Este es el segundo receso que declara el juez Ramos dentro de la última audiencia de alegatos y lectura de sentencia. Este martes la abogada del Ministerio de Gobierno, Daniela Zabala, tomó la palabra por casi dos horas para exponer su caso ante los tres jueces de este Tribunal.



En esta presentación de alegatos la abogada dijo que la expresidenta declaró públicamente los días 11 y 12 de noviembre de 2019 que se debería leer las cartas de renuncia de los dos mandatarios y que a la hora de la instalación de la sesión de Senado y Asamblea no cumplió con esos deberes.



Según la representante legal, con esas declaraciones se constató que Áñez conocía el reglamento de la Cámara de Senadores y de la Asamblea, por tanto, cuando ignoró los procedimientos cometió los delitos por los cuales se la juzga ahora.



Respecto de la culpabilidad del general Yuri Calderón, reveló que existen informes de la propia Policía, de la unidad de protección a altos dignatarios de Estado, que Calderón ordenó su movilización para recibir a Áñez en el helipuerto del Colegio Militar de Ejército.



“¿Si no había presidente los días 11 y 12 de noviembre, a quién obedecía Calderón?”, cuestionó la abogada y aseguró que Jeanine Áñez no habría sido presidenta si no contaba con la ayuda de la Policía y los militares.



De ese modo dijo que los informes de la FAB dan cuenta que hubo 21 vuelos para transportar civiles, algunos políticos fueron reconocidos por los pilotos. En ninguno de los vuelos abordaron políticos del MAS.





También dijo que como Ministerio de Gobierno presentaron más de 100 pruebas y 90 de ellas fueron judicializadas, es decir que podían ser utilizadas en el juicio.





Para el miércoles debe presentar sus alegatos la Procuraduría General del Estado (PGE), quienes ya solicitaron los recursos técnicos del Tribunal. Después del alegato de la PGE debe presentar sus argumentos el abogado del Senado, que es la parte acusadora dentro del juicio.

