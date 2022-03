Declaran rebelde a la exministra Lizárraga por el armamento no letal que Ecuador envió en 2019

Escucha esta nota aquí

Este miércoles en la tarde se realizó la audiencia cautelar en el Juzgado Décimo de Instrucción en lo Penal de La Paz, en contra de la exministra de Comunicación, Roxana Lizarraga, a quien finalmente declararon en rebeldía para juzgarla en ausencia.





“Al haberse cumplido con la notificación legal, mediante edictos como dispone la norma, la imputada no asistió a la audiencia ni justificó su inasistencia, el juez valoró esos extremos y declaró la rebeldía, pues no se sometió a la investigación por los presuntos delitos de tráfico ilícito de armas; tenencia, porte o portación y uso de armas no convencionales e incumplimiento de deberes”, declaró el fiscal departamental, William Alave.





En junio de 2021 el ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, informó que el gobierno de Jeanine Áñez tramitó con su par de Ecuador el suministro de lo que llamó “munición de guerra”, pero desde ese país informaron que mandaron material antimotín. Fue por esta denuncia que abrieron un proceso en contra de la exministra.





En febrero de este año, la Fiscalía realizó la publicación de edictos para citar a la exautoridad y esta, desde EEUU, dijo que el Ministerio Público conoce su domicilio procesal y nunca la citó. Recordó también que ya había declarado por una plataforma de Internet y los fiscales no pusieron reparos hasta entonces.





Este miércoles, los fiscales lograron que sea declarada en rebeldía con lo que puede proseguir el caso. El fiscal Eddy Flores recordó que Lizárraga está imputada por ese trámite que se realizó entre los gobiernos de Jeanien Áñez y de Lenín Moreno (Ecuador).





Durante la investigación se logró establecer la presunta participación de esta exautoridad en el hecho, afirmó Flores, a tiempo de explicar que el 25 de febrero de 2022 se citó a Lizárraga para que asuma su defensa y se presente a declarar, pero no lo hizo.





Detalló que ella está vinculada con la llegada de "los elementos antidisturbios", que consistieron en 5.000 unidades de granadas de mano LG-302; 2.389 proyectiles de largo alcance, calibre 37 mm; 560 proyectil de corto alcance, calibre 37 mm, y 500 granadas de sonido y destello para exteriores.





