Declaratoria de rebeldía de cinco acusados apunta a paralizar el juicio del caso Senkata

El presidente del Tribunal Cuarto de Sentencia de El Alto, David Kasa reveló este lunes que los acusados Arturo Carlos Murillo, Luis Fernando López Julio, Víctor Hugo Zamora Castedo; Sergio Carlos Orellana y Julio Cordero Alborta no fueron notificados formalmente y tampoco corresponde la declaratoria de rebeldía por lo que debe solucionarse ese problema antes de iniciar el juicio.

“No están presentes en esta audiencia, conforme a norma correspondería la declaratoria de rebeldía, pero, la amplia jurisprudencia constitucional señala que ante la primera inasistencia no puede ser declarado rebelde, se debe dar oportunidad para que justifiquen ante la autoridad que lo ha convocado, recién si no justifica, no lo hace o persiste su inconcurrencia se declarará la rebeldía”, explicó Kasa en la audiencia.