Decomisan más de 1,5 toneladas de carne en mal estado en La Paz; los mercados están llenos y los precios suben

“Al momento de adquirir un producto, deben cerciorarse de la inocuidad alimentaria que es muy importante, ver que no esté seco, que no esté en el sol, con lavandina; debemos tener mucho cuidado al hacer las compras. No se pueden guardar las carnes en bolsas negras, con sangre seca, todos estos detalles son muy importantes”, detalló Saavedra.