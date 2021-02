Decreto de indulto y amnistía: Andrónico dice que será uno de los beneficiados y los opositores acusan a Arce de “tomar la justicia en sus manos”

Escucha esta nota aquí

El presidente del Senado, Andrónico Rodríguez, admitió que la Ley de Indulto y Amnistía, que aprobó la Asamblea este mediodía, lo favorece porque él tiene cuatro procesos abiertos en Cochabamba y otros tres en el departamento de La Paz; en el otro frente, los opositores denunciaron que esta norma incluso pretende favorecer a exautoridades del MAS, como la exministra Nemesia Achacollo.





“Por ejemplo, yo estoy procesado, tengo cuatro procesos en Cochabamba y en La Paz tengo tres, todo por sedición y terrorismo. No hay ninguna prueba que me haya implicado. Me acusan de estar formando milicias armadas en el trópico, absolutamente falso. Es precisamente por ello que estamos perjudicados”, dijo el tercer hombre del país





El presidente del Estado, Luis Arce Catacora, envió un decreto presidencial mediante el cual dicta amnistía para todos los 'perseguidos' del gobierno de Jenaine Áñez e indulto para algunos reos que cumplan ciertos requisitos que les permita salir de la cárcel. Este decreto fue aprobado por la Asamblea en la que el MAS tiene mayoría.





Los opositores acusaron al Gobierno de manipular dos figuras de defensa de DDHH, como la amnistía y el indulto, para favorecer a sus militantes y tender un manto de impunidad de los hechos que sucedieron entre octubre y noviembre de 2019.





“Lo que pretende el MAS es generar una situación irregular en favor de Evo Morales y su camarilla porque genera un manto de impunidad sobre los hechos violentos donde ellos fueron los responsables desde el fraude de 2019”, dijo el jefe de bancada de CC, Carlos Alarcón.





Su colega Erwin Bazán, dijo que este decreto tiene un detalle por el cual se puede favorecer a los exministros de Morales y refirió que acudirán al Tribunal Constitucional porque consideran que este decreto violenta el derecho de otras personas que sí están detenidos sin culpa.





"Lo que está pasando en Bolivia es funesto. El presidente Arce está tomando la justicia en sus manos y le está dando amnistía (…) a quienes cometieron fraude y a los violentos que cercaron ciudades”, dijo a tiempo de agregar que hasta la exministra Nemesia Achacollo puede ser indultada "porque quieren revisar los casos de hace 15 años y que no tienen sentencia y la plata que nunca apareció va a quedar en el olvido”.





El diputado de Creemos también brindó una pequeña lista de los acusados por distintos delitos en 2019 y 2020, que ahora pueden acceder a la amnistía.







Según la explicación de los abogados especialistas, el indulto supone el perdón de la pena; mientras que la amnistía está ligada al perdón del delito. Por eso solo se podrá indultar a los que hayan cumplido parte de la pena que les impusieron. Pero la amnistía rehabilita al que está acusado de determinados delitos.





Manipulación





El oficialismo, a través del presidente del Senado, Andrónico Rodríguez, dijo que los opositores quieren manipular el contenido y los beneficios de la Ley y por esa razón enviaron una carta en la que hacen conocer su rechazo antes del tratamiento del decreto y rechazaban el mismo.





“La oposición ha rechazado de entrada el decreto presidencial, no estaba de acuerdo, dijeron que no lo iban a aprobar, rechazaron de manera escrita y después quieren debatir y conciliar, no sé, no entendemos”, dijo Rodríguez a los periodistas





Para los opositores la manipulación parte desde el propio Gobierno y el MAS porque utilizan un instituto como es la defensa de derechos humanos para favorecer a sus militantes casi con exclusividad, porque se fijan fechas en las que se puede acoger el amnistiado y curiosamente es el periodo en el que los masistas no estaban en el Gobierno.





De acuerdo con los cálculos de Rodríguez, habrá un millar de personas que se beneficiarán del indulto y unas 1.500 las que se acogerán a la amnistía. Pero dijo que todos esos detalles tienen que ser revisados por los operadores de justicia.





