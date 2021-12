Decreto obliga a portar carnet de vacunación anticovid en Chuquisaca

Escucha esta nota aquí

Un decreto departamental emitido por el gobernador de Chuquisaca, Damián Condori, instituye la obligatoriedad de portar carnet de vacunación contra el Covid-19 en esa región del país, como medida para incentivar la aplicación de dosis.

“La vacunación es primordial. Si algunos no quieren vacunarse, que se queden en casa, no vamos a permitir que los no vacunados frecuenten lugares públicos exponiendo a los demás”, afirmó la autoridad.

La medida regional refuerza la Ley Municipal Autonómica Nº 222/2021, denominada Por la salud pública e interés colectivo “me vacuno por ti”, fue promulgada por el alcalde de Sucre, Enrique Leaño.

Dicha norma establece que “toda persona responsable de espacios cerrados en los que se desarrollen actividades económicas, sociales, culturales, deportivas, académicas e instituciones públicas, como una estrategia más, para mitigar la transmisión del SARS CoV-2, debe solicitar a clientes, usuarios y/lo asistentes que requieran el ingreso, el certificado de vacunación, como medida de seguridad y minimización de riesgo de contagio”.

Ayer ese departamento registró 83 nuevos contagios, dos fallecidos y 31 recuperados, dentro de la cuarta ola en la que comienzan a subir nuevamente los pacientes infectados.